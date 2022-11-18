Оштрафованной за исполнение гимна экстремистов Миссис Крым отказали в гражданстве России

В Крыму МВД отказало гражданке Украины в приеме в гражданство Российской Федерации. Ранее женщина исполняла песни, которые расценили как дискредитирующие Вооруженные силы РФ.
«Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», — говорится на сайте республиканского УМВД.
За гражданством России она обратилась в августе этого года.
Напомним, ранее в сети Интернет полицейские выявили видеозапись, где две девушки исполняют песню, которая является боевым гимном экстремистской организации. Одной из них было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тыс. рублей. Именно второй из них, имеющий статус Миссис Крым, и отказали в гражданстве.
Ольга Сурикова