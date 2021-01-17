В Севастополе активно обсуждается видео, на котором мужчина швыряет кота

Хозяйка дома, куда летел кот, намерена писать заявление в правоохранительные органы

В Севастополе на камеры видеонаблюдения попало, как мужчина со всей силы бросает кота через забор чужого частного дома.

Видео, выложенное день назад в группе «Черный список Севастополя», набрало уже более 17 тысяч просмотров. Автор поста написала, что они 16 января около 11 утра услышали сильный грохот и решили посмотреть запись с камеры.

Подписчики группы уже узнали мужчину. Они сообщили автору посту, что он живет на соседней с ней улице, Харьковской. Девушка намерена писать заявление в полицию и прокуратуру: «Благодаря группе и отзывчивым людям найден этот человек».

Что касается самого кота, то хозяева дома его не смогли найти. Только оценили, что пришлось пережить животному: «Ориентировочно: забор высотой 2 метра, он кидал с расстояния минимум метр и с усилием, соответственно приблизительно 4 метра в полёте».

Напомним, в Севастополе местный житель предстанет перед судом за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего. Он на глазах ребенка стрелял в его собаку хаски.

Фото: скриншот видео Черный список Севастополя/vk.com

Видео: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова