В Севастополь прибыли уже 7 туристов из Африки, где бушует омикрон

Они под наблюдением

В Севастополе, как и во всей России, сейчас действуют новые правила в отношении лиц, прибывающих из ЮАР, где был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщила сегодня, 13 декабря, в ходе аппаратного совещания в правительстве главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

«Мы сейчас изолируем граждан, которые прибывают из неблагополучных стран африканского региона. На сегодня таких 7 человек. Они регулярно тестируются, ПЦР у них отрицательный», — рассказала Мелюх.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм выявлен уже у 10 россиян и все они прибыли с африканского континента.

По данным на 13 декабря, число выявленных случаев увеличилось до 16. Все заразившиеся россияне вернулись из ЮАР.

Ольга Сурикова