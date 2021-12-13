Горлов оценил вывоз мусора в этом году на «хорошо»

Сегодня, 13 декабря, директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе общения с журналистами об итогах работы за год его ведомства оценил работу регионального оператора по обращению с мусором в этом году на «3,5 – 4» баллов из 5.

Корреспондент нашего издания поинтересовался у главного хозяйственника города Евгения Горлова, как он оценивает работу по вывозу мусора с севастопольских улиц, а также как обстоят дела у регионального оператора по обращению с мусором ООО «БГС», которое за три года с 2018 по 2020 год понесло убытков на 74 млн руб., а также накопило долгов перед своими подрядчиками на несколько сотен млн руб.

Горлов подтвердил, что предприятие имеет трудности в расчетах с перевозчиками мусора и теряет деньги, однако, не стал углубляться в причины убыточности и заверил, что его ведомство ведет работу по улучшению ситуации.

«Мы сейчас пытаемся предприятие и сохранить, и укрепить новыми автотранспортными средствами, чем увеличим территорию для уборки, чтобы они самостоятельно выполняли эти работы», — отметил Горлов.

Также в ходе пресс-конференции главный хозяйственник анонсировал пересмотр норм накопления отходов для коммерческих структур, что, вероятно, повлечет рост сумм в платежках для севастопольских предпринимателей в будущем году.

Напомним, согласно июньскому опросу, проведенному «Севкором» в социальных сетях 70,7 % севастопольцев недовольны ситуацией, сложившейся вокруг уборки городских территорий и растущим количеством свалок мусора.

Дмитрий Островский