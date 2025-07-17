В Севастополь прибыл ковчег с мощами Патриарха Тихона

Это событие приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона — первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершается принесение ковчега с мощами святого в 90 городов России и Беларуси.
В Севастополе, в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре, состоялась торжественная встреча, после которой прошла ночная Литургия.
Сегодня весь день ковчег будет открыт для поклонения верующих:
▫️7:00 — открытие доступа для прихожан
▫️7:30 — начало исповеди
▫️7:40 — начало чтения часов
▫️8:00 — начало Литургии
▫️10:00 — первый молебен
▫️11:00 — второй молебен
▫️12:00 — третий молебен
▫️13:00 — четвертый молебен
▫️14:00 — пятый молебен
▫️15:00 — шестой молебен
▫️16:00 — седьмой молебен
▫️17:00 — заключительный восьмой молебен
▫️18:00 — начало вечернего богослужения с полиелеем
▫️20:00 — отбытие святыни в Симферополь
Фото: правительство Севастополя