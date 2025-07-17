В Евпатории четвертые сутки разыскивают двух маленьких детей

В Евпатории четвертые сутки ведутся поиски пятилетней Алисы Дацык. Девочка пропала вместе с братом Даниилом, которому всего два года. По информации добровольческого поисково-спасательного отряда «ПОИСККРЫМ», детей ищут с 14 июля и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Рост Алисы 98 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Рост Даниила 93 сантиметра, нормального телосложения волосы светло-русые, глаза карие.

Любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшего, можно сообщить по телефону горячей линии +79785606060 или 112.

СМИ сообщают, что дети пропали вместе со своей матерью 34-летней Анной Дмитриевной Потапович.

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