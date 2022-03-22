В Крыму готовы дать убежище яхтам, которые спасаются от пиратов Запада

Крым – территория права

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовы принять яхты, которые сейчас спасают от арестов на Западе.

Он отметил, что некоторые суда, спасаясь от задержаний, уже зашли в Черное море.

«Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым – территория права и безопасности», — подчеркнул Аксенов.

При этом он добавил, что сейчас на полуострове запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов.

Напомним, в Севастополе планируется строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Уже заключен контракт.

Ольга Сурикова