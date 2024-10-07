В театре имени Луначарского помыли парадную люстру весом 1,5 тонны

10 октября откроются двери Севастопольского театра имени Луначарского и начнется 114-го театральный сезон.

Артисты и работники театра готовятся в началу нового сезона и вместе с художественным руководителем Григорием Лифановым, следуя театральной традиции, приводят в порядок главную красавицу — бронзовую люстру.

Парадной люстре зрительного зала более 50 лет. Она имеет подъемный механизм, расположенный на театральном чердаке. Люстру опускают только раз в год для чистки и замены 120 лампочек.

Диаметр бронзового «солнышка» — 5 метров, вес — 1,5 тонны.

Люстра была изготовлена по спецзаказу Московского метрополитена на Московском заводе художественного литья. Имя автора художника, к сожалению, не известен.

Копия люстры являлась частью декораций к спектаклю «Маскерадъ, или Заговор масок» и «выезжала» на гастроли.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина