В сельских школах Севастополя появятся теплицы и агролаборатории

В сельских школах Севастополя планируется создать новые образовательные площадки — теплицы и агролаборатории. Инициативу озвучил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании, поручив профильным ведомствам проработать проект и подготовить бюджетные предложения на следующий год.

По словам директора департамента образования Севастополя Максима Кривоноса, уже есть положительный опыт — теплицы и эколого-образовательные лаборатории функционируют в школах №59, №47, в селе Орлиное и на базе Центра экологического образования. Там школьники выращивают саженцы и участвуют в агропрактике, что становится частью учебного процесса и дополняет программы, реализуемые через нацпроекты и «Кванториум».

Губернатор отметил, что подобные проекты нужно масштабировать: «Надо, чтобы такие классы появились во всех сельских школах. Теплицы, ягодные плантации, виноградники — все это детям интересно, особенно летом. Это и полезно, и вкусно».

Он также предложил увязать программу с губернаторскими школьными трудовыми отрядами и хозяйствами, получающими господдержку: ребята смогут проходить там практику и набираться опыта.

Отдельно Развожаев обратил внимание на перспективу развития столового виноградарства. Сейчас в регионе преимущественно выращивают технические сорта для виноделия, но уже появляются предприниматели, интересующиеся производством столового винограда. «Казалось бы, в регионе повсюду виноградники, а сладкий виноград для еды — редкость. Это направление тоже стоит развивать, в том числе через школьные проекты», — подчеркнул губернатор.

Поручено доработать идеи с отраслевыми специалистами, определить, какие лаборатории и площадки можно создать на базе каждой конкретной школы, и подготовить расчеты. По словам губернатора, вложения будут небольшими, а польза — значительной.

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Дмитрий Островский

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