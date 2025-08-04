«Красное & Белое» опровергает уход из Вологды

Вокруг федеральной сети магазинов «Красное & Белое» разгорелся спор: губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что компания покидает регион, но в самой сети эту информацию опровергли.

По словам Филимонова, с 1 августа в Вологодской области досрочно прекращено действие лицензии юрлица «Альфа-М», которое отвечает за работу «К&Б» в регионе. Он связал это решение с ограничениями на продажу алкоголя, вступившими в силу весной: теперь спиртное можно купить только два часа в будни, а магазины на первых этажах и в подвалах жилых домов не имеют права торговать алкоголем. Губернатор назвал «Красное & Белое» «торговцами смертью» и заявил, что такие сети не нужны в области.

В самой компании заявление о «уходе» назвали преждевременным. В беседе с ТАСС представители сети заявили, что не подтверждают информацию о прекращении деятельности в Вологодской области. Основатель «К&Б» Сергей Студенников также опроверг эту информацию, подчеркнув, что компания позиционирует себя как «магазин у дома», а не алкомаркет: доля продажи алкоголя — менее 25%, остальное — продукты и товары повседневного спроса.

По данным INFOLine, к началу года у сети в Вологодской области было 144 магазина, к концу марта осталось 66. В конце июля губернатор сообщал о приостановке продажи алкоголя в 58 точках — в основном в Вологде и Череповце.

Тем временем в Севастополе горожане всё чаще обсуждают стремительное распространение магазинов «Еда-Вода». По словам покупателей, оформление, выкладка товара, цветовая гамма, корзинки и даже цены — всё напоминает стиль «Красного & Белого». При этом официальной информации о связи двух брендов нет. Визуальное и концептуальное сходство заставляет севастопольцев предполагать, что «Еда-Вода» может быть ребрендированным проектом той же команды, что стоит за К&Б.

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Дмитрий Островский

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