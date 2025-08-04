В сельских школах Севастополя появятся теплицы и агролаборатории

В сельских школах города появятся новые образовательные площадки — теплицы и агролаборатории.

Положительный опыт уже имеется: теплицы и эколого-образовательные лаборатории успешно функционируют в школах №59, №47, в селе Орлиное и на базе Центра экологического образования. Ученики выращивают саженцы и проходят агропрактику, что становится частью образовательного процесса и дополняет государственные проекты, такие как «Кванториум».

Сейчас в регионе преимущественно выращивают технические сорта, используемые для виноделия, но есть предприниматели, заинтересованные в производстве сладкого столового винограда для употребления в пищу. Развивать это направление возможно получится через школьные проекты.

Поручено совместно с отраслевыми специалистами доработать концепцию, определить, какие лаборатории и тепличные площадки можно открыть в каждой школе, и подготовить соответствующие расчеты.

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