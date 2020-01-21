СЦКиИ приглашает на симфонический рок-концерт

СЦКиИ представляет уникальное шоу «Classic & rock. The best». Симфонический оркестр и популярные вокалисты исполнят хиты мирового рока.

В новой программе Севастопольского симфонического оркестра и группы «Мюзик-экс» прозвучат лучшие из лучших произведений The Beatles, Deep Perple, Scorpions, Bon Jovi, Roxette, Smokie и других легендарных групп.

Шоу Classic & rock. The best – новая версия проекта «Классика рока». Зрителей ждет немало сюрпризов, а также прозвучат самые популярные композиции из прошлых концертов, в частности – «Богемская

рапсодия» Queen.

— Аранжировка заслуженного артиста Республики Крым, композитора Виталия Львова.

— Дирижер Севастопольского симфонического оркестра – заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Украины, Владимир Ким.

— Руководитель группы «Мюзик-экс» – заслуженный артист Республики Крым Василий Явкун.

— Музыканты – Владимир Бурхель (электрогитара), Георгий Бурхель (барабаны), Олег Петренко (бас-гитара).

Стоимость билетов: 300-700 руб.

Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)

Можно купить билеты он-лайн: https://quicktickets.ru/sevastopol-cki