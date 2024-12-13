Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж РФ период работы на Украине

В пенсионный стаж россиян включат период работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022-го. Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы в январе и вырастут на 7,3%

Также в пенсионный стаж войдут периоды трудовой деятельности, которая выполнялась на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022-го.

Чтобы подтвердить факт работы, потребуются документы, выданные работодателями или государственными органами.

Закон подчеркивает важность защиты прав всех российских граждан, вне зависимости от их предыдущего места жительства.

Для Севастополя инициатива президента крайне актуальна, так как у многих горожан возникают проблем с учетом пенсионного стажа за этот период.

«К нам в рамках приема граждан приходят сотни горожан, столкнувшиеся с проблемой, что при начислении пенсии они не смогли доказать наличие у них необходимого трудового стажа, либо же наличие льготного стажа, присутствия особых условий труда, дающих право на более высокое пенсионное обеспечение. Из-за того, что наш пенсионный фонд не имел возможности запросить всю необходимую информацию у пенсионного фонда Украины по всем понятным причинам, многие горожане получали пенсию значительно ниже, чем могли бы, а мы, к сожалению, не могли им ничем помочь. Теперь благодаря решению президента ситуация кардинальным образом изменится!», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

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Анна Левина