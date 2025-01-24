С 1 марта 2025 у граждан могут изымать бесхозные участки

По новому закону собственники земель в населенных пунктах, владельцы садов и огородов должны подготовить участок к использованию в течение трех лет с момента покупки.

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), может быть признан неиспользуемым в следующих случаях:

— если в течение двух лет и более на нём не был заложен фундамент или возведены подземные конструктивные элементы;

— если в течение пяти лет после завершения строительства здание не было зарегистрировано. Исключением являются ситуации, когда разрешение на строительство предусматривает иные сроки.

Признаками неиспользуемых земель с существующими постройками являются:

— если здания не используются по своему прямому назначению в течение пяти и более лет;

— если конструктивные элементы построек разрушены или повреждены (например, разрушена крыша, повреждены стены, нет окон или стёкол), а ремонт не проводился в течение пяти и более лет.

— на земельном участке в течение трёх и более лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму земельного участка;

— участок захламлён мусором, предметами, не связанными с использованием земли, или зарос сорняками высотой более 1 метра и на более чем 50%.

При первом нарушении выдаётся только предупреждение, никаких штрафов при этом не выписывается. Если собственник не исправил нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка.