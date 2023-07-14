В Севастополе могут ввести электронное голосование для собраний собственников квартир в МКД

Правительство Севастополя рассматривает вопрос введения электронных голосований на портале «Госуслуги» вместо очных собраний собственников недвижимости в многоквартирных домах.

Об этом в эфире телеканала «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы города, управляющие компании Севастополя жалуются на невозможность провести собрание собственников для решения проблем с общедомовым имуществом.

Напомним, правительство Севастополя проведет процесс приватизации трех управляющих компаний.

Из ГУПов в общества с ограниченной ответственностью превратятся: УК «Стрелецкая бухта», УК «Нахимовского района» и УК «Север».