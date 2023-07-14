В офисе Зеленского хотят засеять Крым коноплей

В мире
14-07-2023
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что после легализации каннабиса Украина планирует выращивать его на полуострове.

Ташева утверждает, что эта идея была заложена еще год назад в стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту Крымской платформы. 

Отметим, накануне ВРУ приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, подразумевающий выращивание конопли на Украине в промышленных масштабах.

Ольга Сурикова

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