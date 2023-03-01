В России за дискредитацию участников СВО будут давать 15 лет колонии

В Госдуму внесен законопроект ужесточающий наказание за дискредитацию участников военной операции на Украине. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Наказываться лишением свободы до 15 лет будет распространение фейков, а также публичных действия, направленные на дискредитацию армии, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач.

Кроме тюремного срока, предлагается ввести штраф до 5 млн рублей и исправительные или принудительные работы до пяти лет.

Напомним, в Госдуме единогласно поддержали законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.