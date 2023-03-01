В Парке Победы исчезнет Интернациональный фонтан

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после посещения парка Победы и его проблемных мест дал своим заместителям целый ряд поручений:

✔️На фонтанах городов-героев надо заменить таблички к 9 мая, сейчас они сделаны из тонкой жести, местами буквы облезли. Надо сделать литые.

✔️Поручил сделать навигацию в парке, территория большая и ориентироваться в парке без указателей сложно. Например, с левой стороны парка по направлению к морю есть стационарный туалет, но о нем мало кто знает.

✔️ Поручил посчитать стоимость замены лавочек для начала на центральной аллее.

✔️В Студенческом сквере, где находится Аллея героев СВО, поручил до мая сделать систему капельного полива памятных деревьев.

Также отдельно он предложил решить проблему с интернациональным фонтаном, рядом с Аллеей героев СВО. Такое соседство, по его мнению, выглядит неуместно. Тем более, некоторые местные жители уже начали выражать там свою позицию.

Развожаев высказал два предложения:

названия стран убрать, а вместо них — разместить наименования соединений и воинских частей вооруженных сил, Росгвардии, других войск и воинских формирований, в том числе кораблей и судов, принимающих участие в СВО.

наносить на гранитные плиты фонтана имена наших павших воинов

Жителям Севастополя он предложил высылать ему свои предложения по переименованию этого фонтана.

Ольга Сурикова