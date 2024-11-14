В Евпатории семья отравилась грибами

За помощью обратилась целая семья — родители 39 лет и дети 9 и 11 лет. Они пожаловались на боль в животе, тошноту, рвоту и диарею. Описанные симптомы появились несколько дней назад после употребления грибов, собранных в степи.

Бригада медиков доставила их в городскую больницу, где потребовалась срочная помощь токсиколога. Состояние пострадавших сейчас стабильно.

Напомним, что в Крыму и Севастополе за сентябрь и октябрь зарегистрировали 11 случаев отравления ядовитыми грибами, пострадали 24 человека, включая 16 взрослых и 8 детей.

Рекомендуется использовать справочники или приложения для идентификации грибов, избегать загрязнённых мест и не собирать грибы при малейших сомнениях в их съедобности.

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Анна Левина