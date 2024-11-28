Чтобы получить развод — придется ждать три месяца

В Госдуму внесен проект закона о попытке примирения супругов при разводе с помощью психологов.

Закон предполагает, что при рассмотрении дела о расторжении брака супругов, которые имеют общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению супругов.

Паре предоставят социально-психологические услуги. Дело вправе отложить до трех месяцев.

В пояснительной записке отмечено, что нововведение не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи.

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Анна Левина