Чтобы получить развод — придется ждать три месяца

В Госдуму внесен проект закона о попытке примирения супругов при разводе с помощью психологов.
Закон предполагает, что при рассмотрении дела о расторжении брака супругов, которые имеют общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению супругов.
Паре предоставят социально-психологические услуги. Дело вправе отложить до трех месяцев.
В пояснительной записке отмечено, что нововведение не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи.
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Анна Левина