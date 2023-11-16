В России выходит в прокат фильм «Гардемарины 1787. Война»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах Севастополя выходит в прокат новый российский фильм «Гардемарины 1787. Война», снятый режиссером Светланой Дружининой.

Это пятая часть киноэпопеи, съемки которой начались летом 2020 года в окрестностях Севастополя. Как рассказал губернатор Севастополя, в фильме снялись курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. На экране появятся все звезды «Гардемаринов»: Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Ольга Машная.

Молодые люди 14-22 лет смогут посмотреть фильм по Пушкинской карте.