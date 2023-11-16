После проверки Генпрокуратуры Wildberries изменит 20 правил

Как сообщили в надзорном ведомстве, покупатель больше не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата товара является момент отказа от нее.

Кроме того, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара, а срок доставки можно продлить только по согласованию с клиентом. Также покупатель может отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств.

Сообщается также, что в Wildberries начали тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

Возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. Например, в случае низкой доли выкупа товара, больших расстояний транспортировки или особенностей товара. При этом покупатель должен был проинформирован при оформлении заказа о сумме компенсации в случае возврата.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере онлайн-торговли находится на контроле ведомства.