Государство создаст инструкцию для детей по семейной жизни

Минпросвещения разрабатывает пособие для детей по семейной жизни, которое будут преподавать на «уроках о важном». Об этом сообщил Митрополит Тихон Шевкунов.

Шевкунов является заместителем председателя общественного совета при министерстве. По его словам, всем школьникам с 1 по 11 класс будут доводить эти методические рекомендации.

Такие меры, по мнению Шевкунова, необходимы в связи с тем, что никто этим системно до этого не занимался.

«Для семейной жизни пособий нет и это чисто «художественная самодеятельность» детей, откуда они получили информацию, из интернета», — рассказал он.

Напомним, епископ Тихон Шевкунов 11 октября назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.

До назначения владыка Тихон был главой Псковской митрополии.