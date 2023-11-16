Государство создаст инструкцию для детей по семейной жизни

Минпросвещения разрабатывает пособие для детей по семейной жизни, которое будут преподавать на «уроках о важном». Об этом сообщил Митрополит Тихон Шевкунов.
Шевкунов является заместителем председателя общественного совета при министерстве. По его словам, всем школьникам с 1 по 11 класс будут доводить эти методические рекомендации.
Такие меры, по мнению Шевкунова, необходимы в связи с тем, что никто этим системно до этого не занимался.
«Для семейной жизни пособий нет и это чисто «художественная самодеятельность» детей, откуда они получили информацию, из интернета», — рассказал он.
Напомним, епископ Тихон Шевкунов 11 октября назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.
До назначения владыка Тихон был главой Псковской митрополии.