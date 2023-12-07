В России выборы пройдут 17 марта 2024

Выборы президента России-2024 пройдут 17 марта, накануне 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта).

Совет Федерации принял постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 года единогласно.

«Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты.

ЦИК 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение 3 дней, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Также, по ее словам, до 12 декабря необходимо принять решение о выборах президента в новых регионах после консультаций с ведомствами.

Ольга Сурикова