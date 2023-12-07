Число пострадавших при стрельбе в школе Брянска выросло до 5 человек

Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Ученица 8 класса пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка.
Сама школьница покончила с собой.
Состояние одного из пострадавших во время стрельбы в гимназии в Брянске ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что охотничье оружие, из которого велась стрельба в школе в Брянске, зарегистрировано на отца девочки.
По словам других учеников, Алина была замкнутой и не очень общительной.
Девочка пришла в школу с помповым ружьем. Она пронесла его в тубусе. Рамки металлоискателя на входе в школу установлены не были.
Кроме дробовика восьмиклассница принесла с собой в школу охотничий нож.
Ольга Сурикова