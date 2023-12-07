Число пострадавших при стрельбе в школе Брянска выросло до 5 человек

Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Ученица 8 класса пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка.

Сама школьница покончила с собой.

Состояние одного из пострадавших во время стрельбы в гимназии в Брянске ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что охотничье оружие, из которого велась стрельба в школе в Брянске, зарегистрировано на отца девочки.

По словам других учеников, Алина была замкнутой и не очень общительной.

Девочка пришла в школу с помповым ружьем. Она пронесла его в тубусе. Рамки металлоискателя на входе в школу установлены не были.

Кроме дробовика восьмиклассница принесла с собой в школу охотничий нож.

Ольга Сурикова