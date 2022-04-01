В суд Севастополя направлено 22 иска о признании за жильцами права на квартиры в аварийных домах

Восстановлены права уже 44 жильцов
Прокуратура Севастополя добивается признания права пользования квартирами за жильцами аварийных домов.
Ведомством установлено, что жители 22 квартир семи аварийных домов, расположенных в Балаклавском районе не могли подтвердить право пользования своим жилым помещением в связи с отсутствием официально оформленных документов.
Для защиты прав граждан прокурором предъявлено в суд 22 исковых заявления к Департаменту капитального строительства о признании за жителями аварийных домов права пользования квартирами на условиях договора социального найма.
В настоящее время 18 исков рассмотрены и удовлетворены, 4 находятся на рассмотрении.
Всего восстановлены права 44 жильцов аварийных домов, заключили в пресс-службе прокуратуры города.
Напомним, жительница аварийного дома на улице Паршина через суд добивается установления права на свою квартиру в этом доме.
Ольга Сурикова