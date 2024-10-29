Туалет в Динопарке «временно» не работает

Еще в середине лета ГУП «Парки и скверы» объявило аукцион на право аренды туалета в сквере по ул. Павла Корчагина.

На возмущения жителей о неработающем туалете, представители горхоза дали объяснение, что туалет не откроется раньше середины июля, так как «проходит ремонтно-восстановительные работы после очередного акта вандализма». Но туалет так и не открылся.

В этот период туалет проходил «оценку права пользования на условиях аренды». В итоге арендатором стал индивидуальный предприниматель за 5572 рублей в месяц.

Сейчас на туалете красуется объявление, что он временно не работает по техническим причинам. А пока детям, гуляющим в Динопарке, приходится бегать по нужде домой или под кусты, а также в укрытия поблизости.

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Анна Левина