В России станет дороже развестись и подать иски

С 9 сентября госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака вырастет с 600 до 5000 рублей.

Новый закон также увеличивает размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб. Физическим лицам придется заплатить 3000 рублей вместо 150 рублей, а организациям – 15 000 рублей вместо 3000 рублей. Кассационная жалоба обойдется дороже: для физических лиц – 5000 рублей вместо 150 рублей, для организаций – 20 000 рублей вместо 3000 рублей.

3000 рублей вместо 300 рублей придется заплатить за:

— Подачу искового заявления неимущественного характера и искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке;

— Подачу административного искового заявления о признании недействительным ненормативного правового акта и о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления;

— Подачу заявления по делам особого производства.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова

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