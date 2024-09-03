ПСБ в Севастополе поддержал Всероссийскую акцию «Есть такая профессия – Родину защищать»

ПСБ в Севастополе поддержал ежегодную церемонию награждения лауреатов Всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать». По традиции дипломы признания и памятные статуэтки святого благоверного князя Александра Невского, одного из покровителей русского воинства, вручили военнослужащим и общественным организациям за вклад в сохранение патриотических и культурных ценностей Армии России.

«ПСБ – опорный банк оборонно-промышленного комплекса нашей страны, мы традиционно поддерживаем социально важные проекты, формирующие в нашем обществе патриотические и гражданские ценности. Уже на протяжении 9 лет эта акция открывает севастопольцам имена людей, посвятивших себя служению Отечеству. Поэтому врученные награды — это, в первую очередь, признание заслуг, благодарность за ежедневный труд и неоценимую помощь российской армии», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ

Церемония награждения Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать» проходит в Севастополе с 2015 года. Ежегодно ее организует Межрегиональный общественный фонд «Армия и культура». В этом году награды вручили в восьми номинациях, среди которых — «Долгосрочная ратная служба», «Военная династия», «Лучший экипаж», «Военный подвиг», «Наследники традиций» и другие.

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