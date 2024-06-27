В России могут увеличить госпошлину за расторжение брака

Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до 5 тыс. рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

По информации издания, нововведения, предположительно, вступят в силу с 1 января 2025 года.

Также подняться пошлина может также за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу соответствующего свидетельства, — с 1,6 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Сейчас размер госпошлины за расторжение брака составляет 650 рублей с каждого супруга. Изменения коснутся тех случаев, когда расторгающие брак не имеют общих несовершеннолетних детей, разводятся по обоюдному согласию, или процесс происходит в судебном порядке.

Ольга Сурикова