В России сократили срок действия ПЦР-теста

Из-за появления нового штамма

Срок действия ПЦР-теста, который показывает наличие в организме вируса COVID-19, будет сокращен с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале правительства России.

Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора уточнила, что современные тест-системы позволяют выявить не только наличие заболевания, но и штамм, которым заражен человек.

Она добавила, что бесплатное ПЦР-тестирование на въезде в Россию организовано для граждан тех стран, где были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом. В частности, речь идет о ЮАР, в которой и был впервые обнаружен этот вариант COVID-19.

Напомним, ранее заявлялось о выявленном омикрон-штамме и его глобальном распространении. В России данный штамм еще не был выявлен.

Ольга Сурикова