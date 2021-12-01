23 декабря пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет из-за коронавируса, а участие примут всего 500 журналистов. Представители администрации президента пригласят представителей СМИ, как региональных, так и зарубежных. Для участия необходимо будет сдать ПЦР-тест.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Фото: Константин Завражин/РГ

Дмитрий Островский