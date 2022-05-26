В Белгородской области обстреляно село, есть пострадавший

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — написал Гладков.

Он акцентировал внимание, что жители Журавлевки и Нехотеевки были переселены из обстреливаемых приграничных зон. В связи с этим и возник вопрос, что на этой территории делал пострадавший.