Путин анонсировал повышение прожиточного минимума, МРОТ и пенсий

В ближайшее время будут подсчитаны показатели

В России в ближайшее время должны быть увеличены минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Такое поручение дал президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — подчеркнул президент.

Он дал поручение правительству рассчитать необходимые параметры такого повышения, при этом он подчеркнул, что даже в нынешней ситуации нужно добиваться снижения уровня бедности и неравенства.

Путин призвал кабмин и регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи и добавил, что она «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты для детей 8-16 лет из семей с невысокими доходами.

Ольга Сурикова