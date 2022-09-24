В России решили проиндексировать тарифы на коммуналку с 1 декабря

В мире Городское хозяйство
24-09-2022
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Правительство РФ решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следует из сообщения пресс-службы Минэкономразвития (МЭР) России.

«За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года», — проинформировало ведомство. 

В МЭР отметили, что предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. 

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц», — уточнили в МЭР.

В Минэкономразвития объяснили, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. 
 
 
Ольга Сурикова

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