В России решили проиндексировать тарифы на коммуналку с 1 декабря

Правительство РФ решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следует из сообщения пресс-службы Минэкономразвития (МЭР) России.

«За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года», — проинформировало ведомство.

В МЭР отметили, что предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц», — уточнили в МЭР.