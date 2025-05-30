В Севастополе пропала девочка-подросток

Происшествия
30-05-2025

Пропала Бозюкова Ангелина Алексеевна, 15 лет (2009 г.р.), город  Севастополь. С 28 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и серые глаза.

Если вы располагаете информацией о пропавшей, то позвоните: на горячую  линию отряда «ПоискКрым» +79785606060; инфоргу поиска Олесе +79789647680.

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