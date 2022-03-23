В России приравняли участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий

Аксенов высказал свое мнение относительно этого закона

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку принятого Госдумой закона о приравнивании участников военной спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

«Полностью поддерживаю это решение. Защитники Отечества всегда были окружены в нашей стране особым почетом и уважением. Это обязательно должно выражаться и в особой заботе государства обо всех, кто сегодня мужественно выполняет свой воинский долг, обеспечивает безопасность нашей страны, защищает Донбасс от геноцида, освобождает народ Украины от преступного нацистского режима», – написал глава Крыма.

Также, комментируя принятый закон, председатель Госдумы Вячеслав Володина заявил, что теперь участники спецоперации будут обеспечены налоговыми, транспортными, земельными, жилищными мерами социальной поддержки, а также льготами на оплату коммунальных услуг.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным приняты федеральные меры материальной поддержки семей военнослужащих, также правительство Севастополя приняло решение инициировать региональную выплату для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Украине.

Ольга Сурикова

Фото: REUTERS