В правительстве Севастополя опровергли украинский фейк о перекрытии Крымского моста

Толмачев: Севастополь готов принимать всех с черноморским радушием

В украинских СМИ и Телеграм-каналах активно распространялась информация о якобы блокировки в ближайшее время выезда по Крымскому мосту в сторону материковой части страны из-за массового бегства россиян с полуострова. В подтверждении совершенно иной ситуации в Крыму высказался и.о. вице-губернатора Севастополя Сергей Толмачев.

Правительство Севастополя распространило информацию с Telegram-канала «Война с фейками. Крым и Севастополь», где говорится, эти два региона наоборот готовятся сейчас к курортному сезону.

«Ожидается большой наплыв туристов из материковой России, Белоруссии и других дружественных стран. Регионы принимают беженцев из Донбасса и Украины. На сегодняшний день в одном только Севастополе разместили около 1500 человек», — сказано в опровержении.

Также Сергей Толмачев в своем Telegram написал, что из Севастополя — города русской славы никто бежать не собирается, он и сам здесь живет третий год с женой и пятью детьми.

«Это один из самых привлекательных для жизни регионов. Об этом говорит и динамичный рост населения. Президент Путин с особым вниманием относится к развитию города-героя, считает его патриотической столицей России, в развитие Севастополя вкладываются огромные средства, – и он преображается на глазах», — добавил чиновник.

Напомним, Государственная Дума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за распространение фейков о военной операции и призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России.

Ольга Сурикова

Фото: инфоцентр «Крымский мост»