В России появится православный мессенджер «Зосима»

В ноябре 2024 года в России заработает первый православный мессенджер – «Зосима». Его разработкой занимается фонд «Иннотех XXI», известный своими проектами по реставрации храмов.

Идея создания «Зосимы» возникла во время реализации проекта «Спаси и сохрани» по восстановлению храмов Ярославской области. Изначально приложение служило внутренней платформой для обмена информацией и сбора пожертвований. Но позже фонд решил сделать мессенджер доступным для всех.

В «Зосиме» можно будет не только общаться, но и получать информацию о деятельности храмов и монастырей, узнавать расписание богослужений, читать духовную литературу, смотреть видео и слушать аудиозаписи, делать пожертвования на реставрацию церквей и многое другое.

Мессенджер будет доступен для скачивания на всех популярных мобильных платформах. Назван он в честь преподобного Зосимы Соловецкого, одного из основателей Соловецкого монастыря.

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Анна Левина