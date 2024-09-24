Подсудимым разрешат заключать контракт о прохождении военной службы

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного процесса во время мобилизации или военного времени.

Также был принят в первом чтении другой законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту.

Во время службы производство по уголовным делам в отношении этих лиц будет приостановлено, и любые меры пресечения (например, подписка о невыезде, домашний арест) будут отменены.

Полное освобождение будет возможным после получения государственных наград или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, окончанию мобилизации, отмене военного положения или истечению военного времени.

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Анна Левина