Полицейские задержали севастопольца, который избил мужчину за сделанное замечание

Напомним, что мужчину жестко избили из-за просьбы не материться при детях. Когда Александр шел с дочкой из магазина, он наткнулся на нетрезвую компанию. На просьбу не материться при детях, мужчины отреагировали агрессивно и накинулись на отца ребенка.

После нескольких ударов, Александр потерял сознание. Добивали его уже ногами. У него перелом носа, сотрясение средней тяжести и гематомы.

В ходе мониторинга социальных сетей полиция увидели видео на котором двое неизвестных избивают лежащего мужчину. В публикации было указано, что случай произошел возле детского больничного комплекса.

Полиция задержали подозреваемого, который принял наиболее активное участие в избиении потерпевшего. Им оказался 47-летний местный житель, который объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии опьянения, а замечание прохожего разозлило его.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сейчас полиция ищет второго участника инцидента.

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Анна Левина