В России опровергли сообщения о введении запрета на выезд мужчин из страны

В мире
11-01-2023
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из страны мужчин, пригодных к военной службе.

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — ответил он на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее появились сообщения, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В»».
 
 
Ольга Сурикова

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