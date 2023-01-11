В России опровергли сообщения о введении запрета на выезд мужчин из страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из страны мужчин, пригодных к военной службе.

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — ответил он на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее появились сообщения, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В»».

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Ольга Сурикова