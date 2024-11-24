Сегодня в нашей стране отмечают День матери

В жизни каждого мама навсегда остается самым близким и родным человеком, даже если ее уже нет рядом физически, память о ней согревает и дает силы преодолевать препятствие.

Идея чествования женщины-матери зародилась тысячелетия назад. День почитания матери происходит от древнегреческого культа матери. Официальные мистерии с обрядами в честь Кибелы, или Реи, Великой матери богов, устраивались в мартовские иды во всей Малой Азии

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» — во второе воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире.

В Российской империи День матери впервые был проведён 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов.

Затем, 30 октября 1988 года праздник для советских школьников и их родителей организовала учительница русского языка и литературы школы N228 в Баку Эльмира Гусейнова. Однако в обоих случаях торжество носило локальный характер.

Позже, в 1990-е годы, отмечать День матери в России предложила депутат Госдумы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина, а в 1998 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника. С тех пор праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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