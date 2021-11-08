На призыв севастопольских властей работать в красной зоне откликнулся 21 медик

За прошедшую неделю в департамент здравоохранения обратился 21 медицинский работник с предложением выйти на работу в учреждения здравоохранения предназначенных для борьбы с COVID – 19. Об этом нашему изданию сообщили в департаменте здравоохранения.

«После открытого обращения к медицинским работникам заместителя Губернатора Севастополя А.А. Кулагина в Департамент поступили звонки и сообщения от 21 кандидата для работы в ковидных госпиталях. Все данные были переданы отделам кадров подведомственных Департаменту учреждений для оперативного рассмотрения» — сообщила пресс-служба депздрава.

Также в ведомстве отметили, что всего в севастопольском здравоохранении работает более 8 тысяч сотрудников, в том числе около 1,3 тысячи врачей.

По данным департамента здравоохранения в Севастополе ежегодно освобождают занимаемые должности около 250-300 врачей. Главными причинами увольнения являются выход на пенсию, переезд в другие регионы России, переход на другое место работы, а также состояние здоровья.

В этом году в подведомственные Департаменту медицинские учреждения были приняты 250 врачей, а уволились 211.

Отметим, что если опираться на цифры, предоставленные департаментом здравоохранения, то за неделю количество обращений о приеме на работу в антиковидные больницы выросло почти в три раза.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в настоящий момент больше всего медицинских работников требуются в участковую службу (терапевты, педиатры, специалисты узкого профиля), в дошкольные учреждения, а также на скорую помощь.

Ранее, в середине октября, пресс-служба правительства Севастополя сообщала, что горбольница № 9 ищет медицинский персонал для работы с пациентами с COVID-19 в пансионате «Изумруд». Для работы в отделении необходимы терапевты — зарплата от 125 тысяч рублей, стажеры по направлениям лечебное дело или педиатрия, ординатура по клинической медицине — зарплата от 120 тысяч рублей. Также требуются медсестры — зарплата от 70 тысяч рублей, санитары — зарплата от 41 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com

Дмитрий Островский