В Новом Херсонесе финишировал паралимпиец Ярослав Святославский

В Новом Херсонесе финишировал спортсмен паралимпийской сборной России Ярослав Святославский

С 9 по 14 августа 2024 года состоялся первый в истории России Ультратритлон «833 км для возвращения к жизни Россиян с травмами спинного мозга».

Старт марафона начался в Олимпийском парке от Университета «Сириус» и сегодня состоялся промежуточный финиш в Новом Херсонесе. Ярославу предстоит преодолеть 833 км — 615 км вел, 15 км плавания и 203 км бег.

Источник: Пресс-служба музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина