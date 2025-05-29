В России хотят запретить продажу Лабубу

Продажу игрушек Лабубу и похожей на них продукции необходимо остановить в России, заявила «Абзацу» зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, член комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» Екатерина Алтабаева.

Сенатор отметила, что жуткий вид товаров может негативно влиять на психику ребенка.

«Игрушки, которые выглядят как монстры, которые не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха» — так их описала зампред комитета Совфеда по науке и образованию Екатерина Алтабаева. По ее мнению, детям нужно покупать «добрые, хорошие игрушки из России.

При этом трендовую игрушку Лабубу часто покупают взрослые, которые используют игрушки как аксессуары. Оригинальная игрушка стоит около 70 тыс. рублей и более, тогда как на маркетплейсах можно найти аналоги от тысячи рублей.

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Ольга Сурикова