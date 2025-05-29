Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в ближайшие дни, назвав место и дату

Об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский

В Киеве после этого «пошли совещаться», добавил он, отметив, что Москва ждет ответа как можно скорее.

«Умерову (министру обороны Украины) позвонил я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий. Подчеркну: там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня», — написал Мединский.

Также накануне министр обороны соседнего государства Умеров отметил, что Украинский меморандум у России.

«Я передал наш документ, в котором отражена украинская позиция, главе российской делегации. Они получили этот документ. <…> Подтверждаем готовность Украины к полному и безоговорочному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе», — написал он в X.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня.

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Ольга Сурикова