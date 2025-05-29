В Севастополе четверо пенсионеров отдали мошенникам более двух млн рублей

Всего за один день четверо севастопольцев потеряли более двух миллионов рублей, «спасая» своих близких от последствий ДТП

Как сообщили в полиции города, дистанционные мошенники снова начали активно использовать против жителей Севастополя старый приём обмана «Ваш родственник стал виновником ДТП». Жертвами обмана становятся пенсионеры.

Схема довольно стандартная. Пенсионерам звонят «дочки», «внучки» или «племянницы», плаксивым голосом сообщают, что по их вине в дорожной аварии пострадали люди и теперь им грозят серьёзные проблемы. Затем в разговор вклинивается «следователь», «адвокат» или «врач» и подтверждает, что последствия действительно очень печальные, но есть выход из ситуации – нужны деньги для решения вопроса.

С помощью таких историй мошенники убедили 78-летнюю пенсионерку отдать 1,5 млн. рублей, а три её коллеги по несчастью в возрасте от 56 до 85 лет лишились от 200 до 390 тысяч рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото с сайта rally36.ru