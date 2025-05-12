Российских детей решили защитить от игрушек в стиле аниме

Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник написал обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, в котором попросил разобраться с игрушками в стиле аниме в непристойных позах, сообщает RT.

Крупник считает, что государство должно защищать половую неприкосновенность детей. В связи с этим он предложил проверить фигурки в стиле аниме и манги, которые изображают несовершеннолетних в непристойных позах и нижнем белье.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — заявил депутат.

Он отметил, что в розничной продаже и на маркетплейсах можно легко купить «сомнительные игрушечные фигурки», которые эксплуатируют образы и изображения детей и однозначно относятся к категории «порнография».

Крупник попросил Минпромторг проверить эти товары.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот страницы маркетплейса