Эта сумма, которую мужчина перевел мошенникам, побила рекорды

В этом году россиянин перевел мошенникам рекордную сумму — 180 миллионов рублей.

По данным МВД России, это один из крупнейших переводов, сделанных в уходящем году на счета злоумышленников, и он был осуществлен без участия курьеров.

Ранее мошенники сосредоточивались на количестве звонков и краже наличных средств у жертв, однако сейчас они стали более изощренными. Преступники аккуратно координируют действия своих жертв, вовлекая их в сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

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Кристина Ветер